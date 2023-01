Sénégal: des associations islamiques appellent la population à la préservation de la paix et de la stabilité sociale

Le Collectif associations islamiques sénégalais à travers un communiqué de presse appelle la population à la préservation de la paix et de la stabilité sociale. Il exprime sa crainte face à la tension qui prévaut actuellement entre les leaders politiques au niveau national à la veille de la présidentielle de 2024. « Nul besoin d'être un fin observateur du paysage politique sénégalais pour comprendre qu'il règne, en ce moment, un climat tendu entre acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir. Certes, les enjeux sont importants, de part et d'autre, à la veille de l'élection présidentielle de 2024, mais dans une démocratie qui a déjà fait ses épreuves dans l'échiquier africain, le respect de l'Etat de droit et la garantie d'une séparation réelle des pouvoirs sont des gages de la stabilité politique, sociale et économique du pays », lit-on sur le document. Depuis quelques temps le Sénégal est confronté à de nombreux problèmes qui impactent la population. Entre accidents meurtriers (de Sikilo et de Sakal), la hausse du coût de la vie, les crises et les dysfonctionnements dans des secteurs clés de notre économie (transport, santé, commerce, etc.), s'y ajoutent la violence, l'insécurité, (…) et l'incertitude qui plane à l'heure actuelle sur les élections de février 2024. Face à cette situation, le Collectif associations islamique sénégalais exhorte la population à être unis et solidaire. Par ailleurs, il lance « un appel aux guides religieux, aux acteurs politiques, à la société civile et aux porteurs de voix à privilégier le dialogue et la concertation, à cultiver l'esprit de dépassement et à promouvoir la paix et la stabilité du pays ». Mais aussi à « éteindre les étincelles qui peuvent allumer des foyers de tension dans notre pays ». Ce, pour vivre tous ensemble dans la paix et la stabilité politique et sociale.