Sénégal : Macky Sall inaugure une université et en crée deux autres

Le président de la République sénégalaise, Macky Sall, inaugure ce 1er décembre l’université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, la deuxième de la capitale Dakar. L’université, dont la construction a nécessité une enveloppe de 60 milliards de FCFA (94,7 millions USD), aura une capacité de 40 000 places à terme. A vocation scientifique et technologique, l’établissement qui a déjà recruté ses premiers étudiants comprend une école d’ingénieurs, une école de sciences agricoles et de l’alimentation, une école de mines et de géologie et une école d’économie et de gestion.



L’université Amadou Mahtar Mbow devient la septième opérationnelle dans le pays ; de plus, la cartographie des universités au Sénégal s’enrichira bientôt de deux autres universités. En effet, le Conseil des ministres présidé par Macky Sall le 30 novembre a adopté deux projets de décret : l’un portant création de l’université Souleymane Niang de Matam et l’autre portant création de l’université du Sénégal oriental.



Concernant ce dernier établissement, le président avait déjà lors d’un précédent Conseil, au mois d'octobre, instruit le lancement des préparatifs notamment en ce qui concerne la préparation des programmes de formation et le choix du site.



Pour le lancement des travaux des nouvelles universités, le président a désigné, lors du Conseil du 30 novembre, les coordonnateurs des projets. Il s’agit notamment du Pr Mamadou SIDIBE, pour l’université Souleymane Niang, et du Pr Kandioura NOBA, pour l’Université du Sénégal oriental.



Pour l’heure, le gouvernement n’a pas communiqué sur le calendrier de mise en œuvre de ces projets. Cependant, il a indiqué que ces nouvelles universités suivent la logique des premières créées sous l’ère Macky Sall, dont les principales missions sont de désengorger le trop plein d’étudiants dans l’enseignement supérieur, et de diversifier les offres de formations en fonction de la demande de main-d'œuvre du pays.