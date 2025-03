Sénégal : L'immobilier et le BTP plongés dans une crise persistante

Les chiffres de l'immobilier, notamment dans la branche de la construction, continuent de s'effondrer selon la revue ConfidentielDakar lue par DakarActu. Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires lié à l'exécution d'activités spécialisées de construction a reculé de 9,3 % par rapport au même trimestre de 2023. Cette baisse s'explique principalement par une diminution du chiffre d'affaires dans les autres travaux spécialisés de construction, ainsi que par une réduction des travaux de finition (-28,5 %), de démolition et de préparation des sites (-25,0 %) et d'installation (-10,5 %).



Le sous-secteur du génie civil (routes et travaux) n'est pas épargné. Par rapport au quatrième trimestre 2023, son chiffre d'affaires a diminué de 9,0 %. Sur l'ensemble de l'année 2024, la baisse atteint 9,6 % par rapport à 2023. De même, dans la construction de bâtiments, le chiffre d'affaires a reculé de 7,6 % au quatrième trimestre 2024, en lien avec la baisse des travaux réalisés dans la promotion immobilière (-10,9 %) et la construction de bâtiments pour compte de tiers (-7,0 %).