Sénégal / Gabon : deux nouveaux forfaits

Le sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Aliou Cissé, fait face à une cascade de blessures dans la tanière. Après plusieurs forfaits annoncés dont celui du défenseur Abdou Diallo, deux joueurs ont rejoint l’infirmerie à quelques heures du match amical opposant ce vendredi, 22 mars, les Lions du Sénégal aux Panthères du Gabon, au stade de la Licorne, en France. Il s’agit du milieu de terrain Pape Guèye (Marseille) et du défenseur Arouna Sangante (Le Havre). « Tous sont aptes à part Arouna (Sangante) qui reçu un coup à la jambe, et Pape Guèye, qui a un petit souci au niveau du genou », a informé le coach, lors de la conférence de presse d’avant-match. Le Bénin est le second adversaire des Lions du Sénégal dans cette fenêtre FIFA du mois de mars. Ce sera le 26 mars sur le même stade.