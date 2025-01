Sénégal/Agriculture : Le SYNTTAS menace d’une grève générale en 2025

Le Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de l’Agriculture (SYNTTAS) alerte sur une possible grève générale tout au long de l’année 2025, faute de réponses satisfaisantes à leurs revendications. À travers un courrier daté du 1er janvier 2025, le SYNTTAS, affilié à la CNTS, a déposé un préavis de grève d’un mois, couvrant la période du 8 janvier au 7 février 2025. Selon le communiqué signé par son Secrétaire Général, Mor Diouf, si aucune réaction favorable n’est enregistrée de la part du ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne, d’ici l’expiration de ce préavis, le syndicat prévoit de lancer un mouvement de grève générale du 8 février 2025 à 8 heures au 31 décembre 2025 à 17 heures. LES GRIEFS DU SYNDICAT Le SYNTTAS dénonce plusieurs dysfonctionnements majeurs dans le secteur de l’agriculture, notamment : Disparités salariales entre les agents du secteur agricole et les autres fonctionnaires publics ; Incohérence dans la classification des diplômes, pénalisant les professionnels du secteur ; Manque de moyens logistiques dans tout le département ; Vétusté des bâtiments des services déconcentrés ; Insuffisance des bus de transport pour les agents desservant les Sphères ministérielles ; Absence de perspectives de carrière pour les contractuels. LES REVENDICATIONS DU SYNTTAS Pour répondre aux multiples problématiques identifiées, le syndicat exige notamment : Respect du protocole d’accord pour la mise en place des fonds communs du secteur primaire ; Généralisation de l’indemnité de logement pour tous les agents ; Octroi d’une indemnité de risque aux travailleurs agricoles ; Harmonisation des indemnités particulières et de suggestion ; Reclassement cohérent des diplômes dans les grilles salariales ; Amélioration des conditions de travail, incluant la rénovation des bâtiments, l’acquisition de matériel logistique, et le renforcement des ressources humaines ; Recrutement des diplômés des écoles de formation agricole ; Intégration des contractuels dans la Fonction publique et définition d’un plan de carrière clair pour eux ; Gestion transparente et démocratique des ressources humaines et financières ; Octroi de terres agricoles et facilitation de l’accès aux logements sociaux pour les agents ; Généralisation de l’âge de la retraite à 65 ans ; Signature du décret d’intégration des décisionnaires dans les corps des fonctionnaires. UNE PLAINTE RÉCURRENTE Le SYNTTAS regrette l’absence de dialogue sincère avec les autorités et souligne que les revendications, pour la plupart, découlent d’un protocole d’accord signé mais resté inexécuté. À travers cette mobilisation, le syndicat espère obtenir des avancées concrètes pour la revalorisation du statut et des conditions de travail des travailleurs de l’agriculture. La balle est désormais dans le camp du ministère de l’Agriculture, à qui il revient de trouver une solution pour éviter une paralysie du secteur agricole, essentielle pour l'économie et la sécurité alimentaire du Sénégal.