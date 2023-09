Sénégal : 13 185 détenus derrière les barreaux !

La population carcérale, au Sénégal, est passée de 12 430 détenus en 2022 à 13 185 prisonniers en 2013. Les derniers chiffres ont été dévoilés par le Garde des Sceaux . C’est le ministre de la Justice qui en a fait la révélation. «À la date du 04 septembre 2023, la situation des effectifs indique une population carcérale de 13 185 détenus», a-t-il révélé à nos confrères du journal «Le Soleil». Un chiffre largement supérieur à celui de 2022, où l’effectif global des détenus se trouvant dans les prisons du pays était à 12 430 détenus. Et pour rendre un peu plus vivables les 37 prisons du pays, connues pour leur surpopulation, les grâces collectives lors des fêtes de Korité, de Tabaski, de l'Indépendance et de fin d'année, «permettent de réguler le nombre de détenus, avec en moyenne six mille (6 000) personnes libérées chaque année», indique Ismaila Madior Fall. Aussi, ajoute le ministre, les détenus provisoires représentent plus de la moitié de l'effectif carcéral. Soit exactement 53,82% des prisonniers