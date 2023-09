Séisme : Le khalife de Ndiassane présente ses condoléances au Royaume chérifien

Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta, khalife général de Ndiassane, cité religieuse de la région de Thiès (ouest), a présenté ses condoléances aux autorités marocaines au nom de la communauté khadre, suite au séisme qui a frappé Royaume chérifien vendredi soir, causant la mort de plus de 2.000 personnes. « Le khalife général des khadres au Sénégal ainsi que toute la communauté khadre ont appris avec beaucoup d’émotion la tragédie qui a sévi au Maroc, causant d’innombrables pertes humaines », indique un communiqué reçu de son porte-parole, Cheikhal Khalifa Kounta. Il a adressé, au nom du khalife de Ndiassane, ses condoléances « les plus attristées et les plus sincères » au Roi du Maroc et au peuple marocain. Il dit également s’incliner « pieusement devant la mémoire des disparus », tout en formulant « les prières les plus ferventes pour le repos éternel de leur âme » et un rétablissement rapide des blessés, selon le communiqué. Au moins 2012 décès ont été dénombrés à la suite du séisme qui a frappé dans la nuit de vendredi à samedi le centre du Maroc, ont annoncé les autorités marocaines. Le bilan de ce séisme continue d’évoluer à mesure que les secours se poursuivent, certaines zones touchées étant difficiles d’accès en raison d’un relief difficile. Des centaines de blessés ont été également recensés, de même que d’importants dégâts matériels, ont indiqué plusieurs médias locaux en citant un bilan dressé samedi dans la soirée par le ministère marocain de l’Intérieur. Un deuil national de trois jours a été décrété par le Roi Mohammed VI, alors que plusieurs pays ont proposé leur aide aux autorités marocaines