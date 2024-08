Sédhiou : la ministre des Sports ‘’sidérée’’ par le taux d’exécution des travaux du stade régional

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye s’est dite ‘’sidérée’’ par le taux d’exécution ”quasiment nul” des travaux de construction du stade régional de Sédhiou après un décaissement de 66% du financement évalué à 3,5 milliards de FCFA. ‘’J’ai effectué une visite au chantier du stade régional de Sédhiou. J’ai été sidérée de constater qu’après un décaissement de près de 66% du financement d’un montant de 3,5 milliards de FCFA par l’État du Sénégal depuis le démarrage en 2017, le taux d’exécution est quasiment nul’’, a-t-elle fustigé, ajoutant avoir constaté une situation ‘’particulièrement grave’’, lors d’une visite effectuée samedi. Pour la ministre, cette situation révèle une ‘’gestion inefficace et une utilisation inadéquate des fonds publics’’, appelant à une utilisation transparente et efficace de l’argent des contribuables sénégalais. ‘’ Je condamne fermement ces pratiques et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour y remédier. La jeunesse de Sédhiou, tout comme celle du reste du pays, a besoin de cadres pour exprimer son talent’’, a-t-elle dit. Prenant part a cette activité, Amadou Leye Konté, président du Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou, a apprécié la visite de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et signalé que Sédhiou est tristement célèbre pour ses nombreux chantiers inachevés, notamment ceux destinés à la jeunesse. La visite de Khady Diène Gaye à Sédhiou s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale qu’elle a entreprise pour s’enquérir de la politique de suivi et d’évaluation des projets gouvernementaux visant à améliorer les infrastructures sportives et de jeunesse.