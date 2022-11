Sédhiou : Les distributeurs de soins à domicile (DSDOM) réclament 5.790.000 F aux autorités sanitaires

Une menace réelle pèse sur la santé des populations des zones excentrées. Pour cause, les 76 Distributeurs de soins à domicile (DSDOM) ainsi que les 25 superviseurs sont dans tous leurs états. En effet, en 2021, ils ont signé un contrat avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) puis reconvertis en ratisseurs dont le travail consiste à aller dans chaque maison pour identifier les malades soit pour les prendre en charge, soit pour les référer. Pour chaque campagne, chaque DSDOM devait gagner 110.000 F et chaque superviseur 210.000 F. Contrairement aux districts sanitaires des départements de Bounkiling et de Goudomp, les autorités sanitaires du district sanitaire de Sédhiou n'ont pas honoré leurs engagements vis-à-vis de ces 102 agents de santé communautaire. Las de se nourrir d'avances et de promesses jamais tenues pour le complément de leurs émoluments, l'équipe de El Hadj Marena, leur porte-parole, a tenu un point de presse cette après-midi pour dénoncer le non respect des accords.