Scandale foncier à Guédiawaye : la DIC enquête sur des attributions illégales de parcelles

Un nouveau scandale foncier secoue la ville de Guédiawaye, avec l’implication de plusieurs faussaires dans l'attribution illégale de parcelles sur un terrain destiné à la construction du Tribunal de Guédiawaye. La Division des Investigations Criminelles (DIC) a été activée pour démêler cette affaire. Le gouvernement, réuni hier en Conseil des ministres, a pris des mesures fermes pour enquêter sur ces irrégularités.



L’affaire a été mise à jour par un audit technique mené par un Comité d'audit foncier, qui a révélé de sérieuses irrégularités concernant l’attribution de baux sur un terrain destiné à l’édification du Tribunal de Guédiawaye. Ces anomalies concernent des attributions illégales de parcelles à des individus non autorisés. Ce qui constitue une violation des règles foncières et une grave entorse aux normes administratives.

Le terrain en question, réservé pour un projet d’infrastructure judiciaire, aurait dû être protégé contre toute tentative d’exploitation privée ou d’attribution frauduleuse. Pourtant, plusieurs personnes se seraient vues attribuer des baux illégaux sur ce site.



Face à l’ampleur du scandale, le gouvernement a pris une décision ferme en initiant une enquête approfondie pour faire la lumière sur ces irrégularités foncières. Selon le quotidien national Le Soleil, un vaste dispositif a été mis en place pour examiner les baux illégaux et les actions des responsables impliqués. A cet effet, la DIC, a été chargée de mener cette enquête.

L’objectif est de mettre à jour les responsables de ces actes de fraude et de corruption et de récupérer les parcelles attribuées de manière irrégulière. L'enquête pourrait impliquer des fonctionnaires de l’administration foncière, des promoteurs immobiliers ainsi que des individus ayant bénéficié de ces attributions illégales.



Ce scandale ne semble être que la partie émergée de l'iceberg. En effet, d'après Le Soleil, des sources proches du dossier laissent entendre que de telles irrégularités pourraient être plus répandues qu'on ne le pense. Le gouvernement, conscient de l'ampleur du problème, envisagerait d'étendre ses contrôles à d’autres sites fonciers destinés à la construction d’infrastructures publiques à travers le pays. L'objectif est de prévenir de nouvelles attributions frauduleuses et de restaurer la transparence dans la gestion des terres publiques.