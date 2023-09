Saudi Pro League : Al-Hilal de Koulibaly affronte Al-Shabab de Habib Diallo

La 8e journée de Saudi Pro League démarre ce vendredi avec quatre affiches au programme. Tenu en échec par Damac, Al-Hilal de Koulibaly tentera de se relancer face Al-Shabab de Habib Diallo, alors qu'Al-Ittihad et Al-Nassr essayeront d'enchaîner face à leurs adversaires respectifs. Après la septième journée où les passionnés du ballon rond se sont régalés avec de belles rencontres, les matchs de la 8e journée débutent ce vendredi avec quatre. matchs au programme dont Al-Hilal (2e, 17 pts) / Al-Shabab (11e, 8 pts). Leader avant la précédente journée, Al-Hilal de Neymar va essayer de renouer avec une victoire en espérant une contre-performance du tenant du titre pour reprendre les rênes du championnat. Pour ce faire, Koulibaly et ses co- équipiers devront battre une belle formation d'Al-Shabab, auteur de 3 victoires lors de ses 3 dernières sorties toutes compétitions confondues. Leader et tenant du titre, Al-Ittihad (18 pts) ira défier Al-Fayha (9 pts) Les deux clubs ont tous gagné leurs matchs de la 7e journée. Portée par Ngolo Kanté, auteur d'une performance XXL avec un caviar un but (2-1) contre Al-Fateh, l'équipe dirigée par le Portugais Espirito Santo cherchera de décrocher une 7ème victoire en championnat face à Al-Fayha, vainqueur d'Al-Riyadh (3-1) lors de la 7e journée. L'autre belle rencontre du jour s'annonce palpitante entre Al-Nassr (5e, 15 pts) du duo Ronaldo-Mané et Al- Tai (12e, 7 pts) du Ghanéen Bernard Mensah, auteur de 4 réalisations en SPL. Après sa belle performance contre Al-Ahli de Mahrez ou encore de Firmino, Al-Nassr du Brésilien Talisca tentera d'enregistrer une sixième victoire de rang en championnat face Al-Tai. Le vice-champion pourra compter sur le duo prolifique Ronaldo-Mané. Programme 8e journée Vendredi 29 septembre 2023 15h00 Al-Hazem / Al-Taawon 15h00 Al-Fayha / Al-Ittihad 15h00 Al-Tai/Al-Nassr 18h00 Al-Hilal / Al-Shabab Samedi 30 septembre 2023 12h00 Abha / Al-Riyadh 15h00 Al-Fateh / Al-Wehda 15h00 Al-Raed/ Al-Okhdood 18h00 Al-Ahli / Al-Ettifaq