Santé – And Gueusseum marche pour soigner le secteur

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum a battu mercredi le macadam dans les rues et ruelles de Dakar. A la grande satisfaction de Mballo Thiam du sutsas, l’un des organisateurs. A l’appel de Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum, les travailleurs de la santé et des collectivités territoriales ont marché de la place Haj Mansour Mbaye (Banque Bceao) à la place de la Nation. Une grande marche nationale qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 5e plan d’action. Et Dakar faisait partie des 8 régions ayant une autorisation de marcher contre le non-respect par le Gouvernement des accords paraphés. Deux points majeurs pour décliner l’objectif de cette méga coalition des intersyndicales : l’harmonisation des augmentations de salaires autant dans le secteur de la santé qu’au niveau des collectivités territoriales, le logement à tous les travailleurs. s’y ajoute, rappelle Mbllo Dia Thiam, accroché par Senego, l’Etat doit aux travailleuses des collectivités territoriales, 14 millions pour retard de paiement de la cause covid-19. Le syndicaliste n’a pas manqué d’évoquer les 20 milliards pour apurer les créances de la CMU sur les hôpitaux. La prochaine étape, don de sang, ce samedi, « car la grève n’est pas une finalité, c’est un moyen tout simplement , la finalité, c’est un accord et un accord n’a de sens que s’il est matérialisé ». Le 6e plan d’action sera concocté, à partir du samedi 26 si le gouvernement se cramponne dans ses positions.