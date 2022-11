Saisie de cocaïne à Kidira : les parrains identifiés, le chauffeur et l’apprenti devant le juge ce mercredi

L’enquête sur les 300 kg de cocaïne saisis à Kidira par les éléments des douanes de Tamba avance à grands pas. L’Observateur informe que le chauffeur, Fousseyni Coulibaly, et l’apprenti, Idrissa Coulibaly, arrêtés à bord du véhicule transportant la drogue, ont été déférés au parquet de Tamba. Le procureur de la République a aussitôt demandé l’ouverture d’une information judiciaire et transmis le dossier au juge Babacar Ngom. En attendant l’audience de première comparution, ce mercredi, ce dernier a «confié» les deux mis en cause à la gendarmerie de Tamba. Le journal rapporte que les premiers éléments de l’enquête révèlent que les deux suspects agissaient pour le compte d’un commerçant d’origine arabe établi au Mali. La même source ajoute que les 300 kg de cocaïne étaient destinés à un autre commerçant étranger basé à Dakar. L’Observateur informe que les éléments de la Section de recherches de Tamba sont aux trousses de ces deux «parrains» ainsi que tous les autres membres du réseau. Le journal compte parmi les complices présumés des individus résidant à Dakar dont les activités les conduisent à exporter la drogue en Europe. «Depuis le Mali, le commerçant d’origine arabe parvenait, par des moyens téléphoniques, à coordonner le trafic jusqu’à Dakar, malgré les précautions rigoureuses prises par les forces de sécurité sénégalaise au niveau de la frontière», précisent des sources de L’Observateur.