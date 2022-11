Saint-Louis : une embarcation de migrants échoue à Gokhou-Mbathie

Une embarcation de 19 migrants a échoué à Gokhou-Mbathie, quartier populaire à Saint-Louis. Selon « Le Quotidien », qui donne l’information les policiers ont découvert la pirogue, dans la nuit du mardi, vers les coups de 23 heures. Celle-ci était en partance pour une destination inconnue. Les occupants de ladite embarcation ont été arrêtés et évacués, au centre hospitalier régional de Saint-Louis. Pour cause, ils se trouvaient dans un mauvais état. Toutefois, le journal renseigne qu’ils ont été tous les 19 transféré dans les locaux de la police de Sor et de Pikine. Ce, pour les besoins de l’enquête.