Sacré coeur 3: Matar Bâ offre un corbillard à la mosquée

L’ancien ministre des Sports et actuel Chef de cabinet du président Macky Sall a vu sa maison, ses voitures celles de ses voisins et une ambulance de la mosquée complètement incendiées par les manifestants.

Après les dégâts, le ministre Mactar Ba voisin immédiat de la mosquée a offert ce vendredi 2 juin, un véhicule sanitaire type corbillard.

Un geste apprécié par les habitants de Sacré Cœur 3.

« Le comité de gestion de la mosquée porte la voix de tous les habitants de Sacré Coeur 3 et particulièrement des usagers de la mosquée pour exprimer ses remerciements au bienfaiteur mais aussi lui assurer que nos prières l'accompagnent. »