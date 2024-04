SONES/SEN’EAU DIOMAYE ORDONNE L’AUDIT D’UN CONTRAT LOUCHE ET NÉBULEUX

Dans sa dernière édition, « Le Témoin » quotidien avait invité les nouvelles autorités du pays à examiner à la loupe le contrat entre la Sones et la Sen’Eau signé par l’ancien ministre de l’Hydraulique Mansour Faye « Goro » sous la dictée de l’ex dictateur financier Macky Sall. Un contrat qualifié de louche et de nébuleux compte tenu du profil criminel des courtiers et des acteurs intervenants. Notre cri de détresse citoyenne a-t-il eu un écho favorable au Palais de la République ? Toujours est-il que, hier en Conseil des ministres, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de procéder à un audit rapide du contrat d’affermage entre l’Etat (Sones) et Sen’Eau et du contrat de performances Etat Sones Sen’Eau, d’engager l’évaluation des Partenariats Publics Privés (Ppp) et de l’ensemble des contrats de délégation de service public de l’eau potable en milieux urbain et rural avec un ciblage spécial sur les projets de dessalement des Mamelles et de la Grande Côte développés par la Sones avec la Jica et Acwa Power.