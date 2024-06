SICAP : 4,2 milliards FCFA volés

Du nouveau dans l’affaire des 4,2 milliards Fcfa détournés à la SICAP. A la Sicap, 4,2 milliards FCFA ont été décaissés dans le cadre d’une opération foncière portant sur 70 hectares, ont été sortis des caisses de la Sicap, sous forme d’avances. avant la signature de l’acte de vente. Le parquet a ouvert une information judiciaire confiée au juge du premier cabinet. Depuis lors, le dossier est au point mort alors que les auteurs de cette prédation ont été formellement identifiés. Les deux mis en cause Fara Ndiaye Tall, directeur général de Mina Hôtel et Cheikh Mbacké Thiam qui avaient fait face hier au juge du 1er cabinet, ont été inculpés puis libérés, rapporte Libération. Ils n’ont même pas bénéficié de contrôle judiciaire. D’autres convocations sont annoncées, renseigne la même source. D’après Libération la SICAP a payé 270,4 millions Fcfa pour les impenses sur un terrain qui ne lui appartient PAS, 293,7 millions Fcfa pour les «frais notariaux» alors que l’acte de vente n’existe même pas. Bref, la SICAP a fait jeu trouble. À deux reprises, la société immobilière a assigné Fara Ndiaye Tall, le vendeur présumé, devant le tribunal avant de … retirer purement et simplement ses plaintes. Sommée par huissier de sortir la preuve que les 4,2 milliards F CFA ont été bien versés à Fara Ndiaye Tall, la Sicap garde toujours, curieusement, un silence assourdissant. Un dernier décaissement de 500 millions F CFA a été fait, malgré la révocation des “mandataires” Mafal Fall et Mouhamadou Touré. Le DG de Mina Hôtel avait bénéficié de complices internes à la Sicap.