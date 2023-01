“S’il te plait grand-frère, relève-toi : Le message émouvant de Astou Dione à Pape Alé Niang

L'état de santé du journaliste Pape Alé Niang inquiète. En grève de la faim depuis son retour en prison, le 19 décembre, le journaliste dans son combat de principe, refuse les soins médicaux et sa prise en charge s'avère "compliquée". Très sensible à cette situation, la journaliste de la 2stv, Astou Dione à manifesté son soutien à celui qu’il considère comme un "frère". "Pape, mon grand, relève-toi. Ton combat, nous le comprenons mais il sera vain sans toi. Nous, femmes, hommes, confrères ou sympathisants qui te soutenons, te demandons de suspendre ta grève de la faim et de reprendre tes soins médicaux pour le bien de ta famille et de ceux qui t’aiment. S’il te plait grand-frère, relève-toi", lui adresse-t-elle.