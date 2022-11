Russie : Les étudiants sénégalais réclament le paiement de leurs bourses

Les étudiants sénégalais vivant en Russie sont dans le désarroi total. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils réclament le paiement de leurs bourses d’études aux autorités sénégalaises. Depuis le mois d’octobre, nos compatriotes sénégalais sont en attente. Ces étudiants sénégalais, qui ont joint la rédaction de Seneweb, accusent le chef du Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger (SGEE), Émile Bakhoum, établi en France et qui devait faire le virement bancaire. Un virement qui, d’après les explications fournies par M. Bakhoum aux étudiants, «a été effectué depuis le 17 octobre, mais la banque aurait fermé dans le contexte de la guerre en Ukraine», renseigne notre source. «La situation est très difficile, avec le contexte de la guerre russo-ukrainienne, une vie qui devient chère alors que notre pouvoir d'achat est calculé à 0 à cause de la bourse que nous devons recevoir à partir du mois d’octobre et qui tarde jusqu’ici», témoigne cet étudiant sénégalais vivant en Russie. «On ne parle même pas de la bourse qui est en retard, mais cette bourse ne sert pas à grand-chose. Pour le moment, comme je viens de le dire, tout devient cher ; ce que nous achetions avant la guerre pour 100 roubles (par exemple 100 F CFA) maintenant, il nous faut le double pour l'avoir. Aussi, il faut noter que cette bourse qu'ils nous envoient en euros, et nous savons tous que l'euro perd sa valeur et le rouble que nous le convertissons subit une hausse, ce qui veut dire que même si nous recevons la bourse, nous aurons moins d'argent que nous avions avant la crise de l'euro», a expliqué un étudiant qui a requis l’anonymat. La bourse en question tourne autour de 95 mille F CFA, soit environ 144,83 euros pour le cycle A et le cycle B, d’après les textes qui régissent les bourses étrangères, a informé un étudiant boursier. Les étudiants sénégalais vivant en Russie disent être sans nouvelle du député de la diaspora qui, d’après lui, n’a pas fait signe de vie depuis le début de la guerre en Ukraine. Sur ce, ils révèlent un manque de respect notoire de la part des autorités sénégalaises, notamment de leur ambassade qui, d’après eux, ne travaille pas pour la cause de ses ressortissants.