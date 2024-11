Rufisque : Le préfet annonce des opérations de déguerpissement dans toute la ville à partir du 5 décembre

A partir du 5 décembre prochain, des opérations de déguerpissement seront lancées dans la ville de Rufisque pour libérer l'espace anarchiquement occupé, a annoncé le préfet de la ville, Magatte Diouck. "Le Préfet de Rufisque, Président du Comité départemental de Gestion du cadre de vie, informe la population que des opérations de libération des espaces publics occupés illégalement seront menées dans toute la Ville de Rufisque, particulièrement le long du boulevard Maurice Gueye et les alentours du marché central, à partir du 05 décembre 2024", lit-on dans un communiqué. Pour garantir la sécurité, la salubrité et le bon ordre, le préfet invite "les personnes occupant les espaces publics à savoir les garages clandestins, les parkings irréguliers et les tabliers à prendre leurs dispositions pour libérer les espaces qu'elles occupent."