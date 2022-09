Résultats de l'examen gynécologique : le récit glaçant de la supposée victime de Kalifone

"Je ne dors plus"! Adja Thiaré Diaw ne "cache pas son traumatisme et sa déception". Selon la supposée victime de Kalifone, "les conclusions de l'examen gynécologique sont contradictoires". D'ailleurs, elle confie au micro de Seneweb, avoir "déposé une plainte sur la table du doyen des juges contre l'activiste pour coups et blessures volontaires". Quant au traitement judiciaire de l'affaire, la plaignante fustige la manière dont la gendarmerie a géré son cas. Les détails dans la vidéo ci-dessous.