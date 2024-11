Restitution des véhicules des anciens députés : La réaction de Adji Mbergane Kanouté

Les anciens députés de l'Assemblée nationale ont été contactés pour restituer leur véhicule de fonction et ils devront s'exécuter au plus tard ce jeudi 28 novembre. Rien de plus normal selon Adji Mbergane Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire de Benno dans la précédente législature. "Ce sont des véhicules acquis au mois de mars dans le cadre de leur fonction. C’est dans l’ordre normal des choses que ces véhicules nous soient demandés par le chef de garage de l’Assemblée nationale. Les députés s’y attendaient et les véhicules sont en train d’être remis au chef de garage", a réagi Adji Mbergane Kanouté. Selon la secrétaire générale de l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A), tout doit être mis en œuvre pour permettre aux nouveaux députés d'entrer à l'Assemblée nationale dans les meilleures conditions et de bénéficier de leur véhicule de fonction. "La restitution de ces véhicules liés à la fonction est fondée et légale. De nouveaux membres de bureaux seront élus incessamment, de même que des présidents de Commissions et des présidents de Groupes et vice-présidents de groupe. Ils auront besoin de ces véhicules de fonction", a ajouté l'ex-députée.