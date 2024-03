Réplique de Cheikh O. Diagne à Amadou Ba et Cie :«La souveraineté doit être totale, sinon…»

Cheikh Oumar Diagne a répliqué aux candidats de la mouvance présidentielle, Amadou Ba et Khalife Sall, entre autres, notamment sur l’acquisition d’une monnaie nationale au détriment du FCFA… « La souveraineté doit être totale ou elle ne l’est pas », a taclé d’emblée le Professeur Cheikh Oumar Diagne, qui a prononcé un discours magistral sur le CFA. Il affirme que la monnaie est la base d’un développement et qu’une monnaie nationale est un impératif si le pays veut aller vers un développement endogène. À l’en croire, le monde est en guerre et que les pays qui n’auront pas leur propre monnaie, comme le Sénégal qui délègue son levier à un organisme supranational appelé la Banque centrale, risquent de payer cher…