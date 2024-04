Rencontre secteur privé - Diomaye Faye : Serigne Mboup dénonce l'attitude de la Présidence

Ce mardi 23 avril, le président Bassirou Diomaye Faye reçoit les acteurs du secteur privé, pour trouver une solution à la cherté de la vie, par une baisse des denrées de première nécessité. Cependant, pour cette rencontre, l’Union nationale des chambres de commerce et la Chambre des métiers, respectivement dirigées par Serigne Mboup et Idrissa Diéye, n'ont pas été invitées. Dans un communiqué conjoint, les deux présidents ont dénoncé cette décision de la Présidence. «Grande a été notre surprise de constater que les chambres consulaires (Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, chambre des métiers) n’y ont pas été conviées», disent-ils. Citant l'ANSD pour rappeler que leurs institutions ont une meilleure connaissance des dispositifs d'appui par le secteur privé, Serigne Mboup et Idrissa Diéye jugent que les Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture permettront à leur ministère de tutelle de bien mettre en œuvre la politique de l’État en matière de promotion des opérateurs économiques, ainsi que du commerce, "conformément à la loi n° 89-08 du 17 janvier 1989".