Refus de loger les hôtes de Touba : Abdou Lahat Seck demande la démission de Cheikh Oumar Diagne

L’ex-député ,Abdou Lahat Seck Sadaga demande la démission de Cheikh Oumar Diagne, directeur des moyens généraux de la Présidence de la République. Selon lui, Cheikh Oumar Diagne s’en est toujours pris aux mourides et qu’il voudrait semer la zizanie entre les religieux mourides. Pour ce faire, l’ancien député demande au Président Diomaye de le démettre de son poste de directeur des moyens généraux de la Présidence. Ces invités sont ceux de Touba et non de Cheikhouna Mbacké, a indiqué l’ex-parlementaire qui précise que Cheikh Oumar Diagne a toujours attaqué Touba, renseigne la Rfm. Pour rappel, par une lettre adressée à la Présidence, Cheikhouna Mbacké président de la commission des relations extérieures du Comité d’organisation du Magal de Touba avait saisi la Présidence d’une requête afin que les hôtes de Touba venant de l’étranger soient logés au King Fahd palace. Par une réponse diplomatique, le directeur des moyens généraux de l’Etat avait opposé son véto arguant que l’Etat était dans une dynamique de rationalisation des finances publiques.