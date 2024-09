Reddition des comptes : « L’exécutif doit éviter les conflits d’intérêt… », (Alioune Tine)

Alioune Tine a invité, vendredi, l’exécutif à éviter les conflits d’intérêt, sur la reddition des comptes, particulièrement en période électorale. « Enfin la Reddition des comptes pour être crédible et éloigner tout soupçon d’instrumentalisation politique doit être fait dans les règles de l’art, par les organes et institutions idoines: Cour des comptes, Ige, Ofnac et la justice. L’exécutif doit éviter les conflits d’intérêt, sur la question, particulièrement en période électorale« , a écrit sur X le fondateur du think-thank Afrikajom center. Selon le membre de la société civile, l’essentiel est de trouver les remèdes appropriés et efficaces pour que tous ceux qui ont commis des crimes économiques quel que soit leur rang, leur fonction ou leur appartenance politique puissent être jugés, le plus naturellement du monde. « Parce qu’ils ont tous une part de responsabilité sur nos enfants qui préfèrent fuir le pays en risquant leur vie tous les jours, que de vivre dans l’indignité« , a-t-il indiqué. Dire que ces crimes économiques impunis sont un un cancer pour la société. « Mais pour les soigner, il faut laisser le soin aux cancérologues le faire, c’est ce qui rassure car nous vivons dans une société de défiance généralisée« , a-t-il conclu.