Reddition des comptes : Bassirou Diomaye Faye passe à la vitesse supérieure

Lors du Conseil des ministres, qui s’est tenu jeudi soir, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a indiqué que le “second semestre de 2024 doit consolider la phase cruciale, de rectification, d’ajustement, de réforme hardie des politiques publiques et de reddition des comptes”. Ce coup d’accélérateur a pour objectif de “créer dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, environnementale et culturelle, les conditions véritables pour bâtir durablement une souveraineté assumée dans le sillage d’une démocratie exemplaire et d’un Etat de droit de référence”, lit-on dans le communiqué. Le chef de l’État a fait de la reddition des comptes l’une de ses priorités. Le 10 avril 2024, il a ordonné diverses mesures de vérification, de reddition des comptes publics, en demandant d’auditer le fonctionnement des différents ministères et de faire un point sur la situation des finances du pays, un rapport sur chaque passation de service au sein des différents ministères du Sénégal.