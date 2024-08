Recrudescence des accidents : Le maire de Thiès indexe l'indiscipline et épingle les corps de contrôle

À la tête d'une forte délégation, le maire de Thiès a été reçu, ce dimanche, successivement par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, le porte-parole du khalife général des mourides, et Serigne Mountakha Mbacké. Le docteur Babacar Diop en a profité pour solliciter des prières et rendre hommage à Khadim Rassoul. Interpellé par la presse sur la recrudescence des accidents de la circulation, le président du parti Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les guelwaars) impute la responsabilité aux corps de contrôle et à l'indiscipline. "Il n'y a pas de solution miracle. Je suis convaincu d'une chose dans le pays : il faut qu'on ait le courage de le dire. Il y a un mal qui gangrène ce pays. Si nous n'avons pas le courage de prendre en charge cette question et de lui trouver une solution, j'ai bien peur qu'il soit très difficile de construire le développement dans ce Sénégal. Cette question, c'est l'indiscipline. J'ai constaté qu'il y a trop d'indiscipline dans ce pays. J'ose espérer que cette question sera réglée, sinon il y aura d'autres accidents et les gens vont mourir comme ça gratuitement", déplore-t-il. Le maire de Thiès invite les chauffeurs à revoir leurs comportements sur la route. Il impute également la responsabilité aux entrepreneurs chargés des travaux de construction des routes. "La discipline est globale dans toute sa dimension. Elle commence par celui qui a gagné un marché, qui devait faire une bonne route et qu'il a fait du 'taf yeugueul' et qui s'est enrichi sur le dos des citoyens. Ça commence par les corps de contrôle qui ne font pas le travail nécessaire. Mais aussi le comportement du chauffeur sur la route". Par ailleurs, le Dr Diop a salué le rôle joué par le président de la République Bassirou Diomaye Faye dans l'affaire Mbour 4.