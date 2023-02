Real Madrid : Karim Benzema sort sur blessure

Coup dur pour le Real Madrid et Karim Benzema ! Si les Merengues dominent actuellement les débats (2-0) face à Valence, les hommes de Carlo Ancelotti peuvent regretter les blessures. Touché après un énorme choc avec Samuel Lino, Eder Militão a, en effet, cédé sa place au cours de la première période. Et les ennuis continuent pour la Casa Blanca.



Sans raison apparente, Karim Benzema a ainsi demandé le changement à l’heure de jeu. Semblant touché après une frappe, l’ex-international français est directement rentré au vestiaire en se tenant l’arrière du genou et de la cuisse, remplacé par Rodrygo. Une bien mauvaise nouvelle pour les Madrilènes alors que se profile, à la fin du mois, le choc face à Liverpool en huitièmes de finale de Ligue des Champions.