Rapport 2020/2022 de l’Armp : Dérives sur les dépenses liées à la Covid-19

Le rapport e l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) révèle plusieurs errements dans la cadre de l’exécution des marchés relatifs à la lutte contre la Covid-19.Plusieurs dérives ont été notées dans « les dépenses Covid-19 » qui étaient hors contrôle du Code des marchés. En témoignent quelques cas figurant dans les rapports 2020 et 2021 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp). En effet, concernant la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna), les auditeurs révèlent : « plusieurs liasses de pièces justificatives des dépenses effectuées au titre de la lutte contre le Covid-19, pour un montant global de quatre milliards deux-cent- trente-trois millions neuf-cent-soixante-onze mille huit-cent-quatre-vingt-seize (4 233 971 896) Fcfa n’ont pas été mises à notre disposition. Aussi, « nous n’avons par conséquent pas pu mettre en œuvre les diligences requises pour nous assurer de la conformité des procédures d’attribution et de suivi de l’exécution physique et financière des opérations y relatives aux stipulations contractuelles « , renseignent les auditeurs.