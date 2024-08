RTS: Pourquoi la diffusion de la matinale « Kinkelibaa » est arrêtée

La matinale d’informations « Kinkelibaa » n’est plus d’actualité. Depuis un moment, cette émission phare de la RTS1 n’est pas diffusée. Ce qui a suscité une kyrielle d’interrogations chez les téléspectateurs. Coordonnateur de cette production, le journaliste Alioune Badara Kane a apporté des réponses. « Sur décision de l'administration de la RTS, 'Kenkelibaa' tel que vous l'avez connue prend fin et cède la place à un nouveau format », informe-t-il. Le présentateur d’annoncer également que pour sa part, l'aventure sur la matinale prend fin. Voici, in extenso, son message de remerciement. « Bonjour, chers amis, certainement vous aurez remarqué l'absence de votre matinale 'Kenkelibaa' ces derniers jours sur la RTS et j'ai reçu pas mal de messages Inbox. Sur décision de l'administration de la RTS, 'Kenkelibaa' tel que vous l'avez connue prend fin et cède la place à un nouveau format. Pour ma part, l'aventure sur la matinale prend fin. Elle a été magnifique. Ce fut un grand honneur d'avoir coordonné ce premier rendez-vous d'information sur la RTS. Votre inestimable soutien nous aura permis de surmonter la fatigue liée au réveil matinal et d'assurer la régularité de 'Kenkelibaa' pendant toutes ces années. Merci à vous tous, chers amis, chers invités sans qui 'Kenkelibaa' ne serait pas ce label de qualité indéniable dans le paysage audiovisuel. Et enfin merci à la vaillante équipe de production et un Dieureudieuf appuyé à toute la famille de la matinale 'Kenkelibaa'. L'aventure continue et d'autres défis nous attendent. Vive un audiovisuel public de qualité ! La RTS au cœur. »