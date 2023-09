Quatre joueurs du Real Madrid inculpés pour une vidéo à caractère sexuel avec une mineure

Quatre jeunes joueurs des équipes réserves du Real Madrid ont été inculpés pour la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure, a appris l'AFP vendredi de source judiciaire. Mi-septembre, la Garde civile avait annoncé avoir arrêté trois de ces joueurs, suite au dépôt d'une plainte par la mère de la victime âgée de 16 ans, pour leur implication dans la "diffusion d'une vidéo à contenu sexuel avec une mineure". Agés de 21 à 22 ans, ils avaient été arrêtés au centre d'entraînement du club madrilène. Remis en liberté après leur interrogatoire, ils ont été inculpés, avec un quatrième joueur, dans cette affaire, a indiqué à l'AFP la source judiciaire, précisant que le contenu de leurs portables avait été examiné. L'identité de ces joueurs n'a pas été dévoilée par la Garde civile mais le Real Madrid avait indiqué, dans un communiqué la semaine dernière, qu'un joueur de la Castilla, son équipe B, et trois joueurs de son équipe C avaient été interrogés par "la Garde Civile concernant une plainte pour la diffusion présumée d'une vidéo privée sur WhatsApp". Selon les médias locaux, le suspect principal, qui évolue au Real Madrid C, aurait filmé une relation sexuelle consentie avec la jeune fille, sans lui demander son accord, et avait ensuite envoyé la vidéo aux autres inculpés. Les faits se sont déroulés dans l'archipel des Canaries mi-juin. Une deuxième victime, majeure, a porté plainte, selon la Garde civile, qui n'a pas donné plus de précisions. L'affaire a été révélée mi-septembre alors que le football espagnol est secoué par le scandale du baiser forcé donné par l'ex-président de la Fédération, Luis Rubiales, à l'internationale espagnole Jenni Hermoso, après le sacre mondial de la "Roja" féminine.