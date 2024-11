Qualifications 2025/Liste des 26 Lions : trois joueurs locaux appelés, Krépin Diatta de retour

L'entraîneur national Pape Bouna Thiaw a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueurs qui disputeront les 5e et 6e journées des qualifications de la CAN 2025, face au Burkina Faso et au Burundi. Comme attendu, le nouveau staff technique a fait confiance à trois joueurs locaux. Outre Cheikh Lo Ndoye et Abdou Aziz Ndiaye du Jaraaf, qui étaient présents lors de la dernière liste, un autre joueur les rejoint : il s'agit du milieu offensif de l'US Gorée, Ibrahima Seck. L'entraîneur national a récompensé son début de saison réussi avec les Insulaires, où il a marqué trois buts. Par ailleurs, Krépin Diatta fait son retour en sélection.