« Qu’ont-ils à perdre si PROS gagne ? », Lansana Gagny Sakho

Derrière cet acharnement se pose juste cette question : qu’ont ils à perdre si PROS gagne. Il y a toujours une raison derrière un acte de méchanceté, aussi saugrenue ou incompréhensible soit-elle : la peur de devoir rendre compte de la façon éhontée dont ils se sont enrichis taraude leur esprit tous les jours. Ils ont probablement tous perdu le sommeil. Par leur manque de vision ils ont dilapidé nos ressources et plongé notre pays dans les abîmes de la pauvreté. Ils auraient rêvé d’un successeur qui couvre leurs arrières et qui perpétue cette opération de carnage financier de notre pays…. Ils ont juste oublié cette lame de fond qui appelle un autre Sénégal est dans les entrailles de tous les Sénégalais. Comme Socrate, PROS aime s’entourer d’une jeunesse curieuse et intelligente, qu’il ne corrompt pas, comme ils le prétendent. Il leur a ouvert les yeux face aux importants enjeux de l’Afrique en particulier du Sénégal. Un autre Sénégal verra jour en 2024…