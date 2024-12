Publication liste des médias : « C’est une mauvaise blague… », réagit Fadel Barro

Le leader Jammi Gox yi Fadel Barro a déclaré, lundi, que le décision du ministère de la communication de publier la liste des médias reconnus par l’Etat est une mauvaise blague. « C’est une mauvaise blague. Tout le monde a prêté le flanc. C’est vrai que la Sen Tv a fait du bon boulot. Mais c’est aussi la Sen Tv qui a programmé une déclaration solennelle de Ousmane Sonko pendant que l’ancien président Macky Sall devait s’adresser à la Nation en 2019. Ca m’a fait rire d’ailleurs. Ce n’était pas juste« , a-t-il déclaré dans l’émission Sen Show de Sen Tv. Selon Fadel Barro, c’est le bâton qui est retourné contre la Sen Tv parce qu’ils ont fragilisé une institution. « Si vous avez fragilisé une institution comme le président de la République pour un parti politique, dès que ce parti politique arrive au pouvoir, il va fragiliser l’institution presse. Donc, on est tous responsable parce que l’époque, personne n’a rien dit« , a-t-il fait savoir. Très en verve, M. Barro fulmine que c’est une blague parce que le journalisme est en engagement. « Pour être journaliste, personne ne peut décider à ma place. Que l’Etat mette toutes les contraintes qu’il faut, je me trouverai les moyens de me faire entendre parce que je suis journaliste. Donc, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Attaquer une partie de la presse pendant dompter les autres, c’est mal connaitre le Sénégal. Je pense qu’ils vont vite sortir de ça« , a-t-il conclu.