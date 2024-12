Propos de Cheikh Oumar Diagne sur les tirailleurs : La réaction du porte-parole du gouvernement

Le ministre porte-parole du gouvernement désavoue Cheikh Oumar Diagne, après la polémique suscitée par sa dernière sortie où il accusait les tirailleurs sénégalais d'être des "traitres". Sur la Rfm, Moustapha Sarre juge malheureuse la sortie du directeur général des Moyens généraux de la présidence de la République. Il estime que Cheikh Oumar Diagne a commis une grosse erreur. ‘’Je considère que M. Diagne s'est lourdement trompé. Ces tirailleurs ne sauraient être considérés comme des traitres, parce qu'il faut bien les juger dans le contexte dans lequel ils vivaient. Ils étaient des Français comme nous l’étions nous tous en ce moment-là et ils sont allés défendre le pays auquel ils appartenaient. Je crois que M. Diagne s'est lourdement trompé", selon M. Sarre. Le porte-parole du gouvernement d'ajouter : ’’Sa réaction est très malheureuse, d'autant plus que, pas plus d’un mois, le président de la République avait organisé une grande cérémonie en leur honneur, en invitant même des chefs d'État étrangers. Je ne vois pas pourquoi il a ramé à contre-courant." Pour la suite à donner à cette affaire, Moustapha Sarre fait savoir que le dernier mot revient au chef de l'État. "Rien n'empêche le président de la République à prendre des mesures, parce qu'il est quelqu’un de très mesuré, de très posé. Et quand il prend une décision, c'est une décision très réfléchie. Limogeage ou sanction, je ne saurais prendre une décision à la place du président de la République. Ce qui est sur est que je vous ai donné ma position à moi. Je suis en total déphasage avec ce que M. Diagne a dit et je considère que ces tirailleurs sont des héros de la nation’’.