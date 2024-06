Programme d’autosuffisance alimentaire : la grande annonce du ministre de l’agriculture…

Mabouba Diagne a annoncé de grandes mesures pour le pays, notamment dans son programme d’autosuffisance alimentaire : « Vous verrez dans les jours à venir que je vais lancer 30 programmes d’autosuffisance alimentaire, établir 30 conventions de partenariat et mettre en place une trentaine de réformes, notamment sur le foncier« , a révélé le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire sur les ondes de la RTS-Radio. Mabouba Diagne explique que pour réussir la culture fourragère, il faut d’abord maîtriser l’eau : « Lorsque je suis allé en Égypte, j’ai vu qu’ils ont construit un canal appelé autoroute de l’eau. À 10 km de ce canal, à gauche comme à droite, ce sont des exploitations agricoles. Mais j’ai dit qu’ici au Sénégal, nous avons le lac de Guiers, le fleuve Sénégal ; pourquoi ne pas réaliser les mêmes infrastructures dans notre pays ? » Il a également souligné l’importance de la volonté politique dans un pays, en précisant que le président de la République et son Premier ministre sont prêts à soutenir tous ceux qui souhaitent investir dans l’agriculture dans ce pays. C’est ainsi qu’il a lancé un appel aux Sénégalais, en particulier aux milliardaires et à la diaspora, ainsi qu’aux fonctionnaires pour qu’ils s’investissent dans l’agriculture et l’élevage : « Mettez-nous au travail« .