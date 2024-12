Programme d'Aménagement de Parcelles Viabilisées et Villas Résidentielles à Bambilor .

Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine foncier acquis en 2010, la Calsse des Dépôts et Consignations (CDC) annonce l'obtention de l'arrêté n° 019619 du 16 août 2024, abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 012990 du 5 août 2013. Cet arrêté autorise l'aménagement des titres fonciers n° 4.861/R et n° 5.447/R, couvrant une superficie totale de 150 hectares, situés à Bambilor. UN PROJET D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET RÉSIDENTIEL AMBITIEUX Le programme comprend 4 468 parcelles viabilisées de 150 m et 250 m?, dotées d'infrastructures modernes : * Réseaux d'électricité, d'eau potable, de téléphonie et d'assainissement Voirie intégrale * en bicouche pour faciliter la circulation Equipements de proximité à caractère éducatif, • sanitaire, culturel et sportif 50 hectares dédiés à la construction de logements sociaux * et de standing Des habitations modernes et accessibles, pensées pour répondre aux besoins des ménages sénégalais Une architecture contemporaine avec des matériaux * de qualité, reflétant le savoir-faire et l'excellence de la CDC et de ses partenaires UN ENGAGEMENT POUR DES LOGEMENTS DECENTS ET DURABLES Ce programme s'inscrit dans la vision de la CDC d'accompagner l'État dans sa mission de rendre le logement accessible, décent et de qualité pour le plus grand nombre. A travers ce projet, la CDC et sa filiale immobilière CDC-HABITAT (anciennement CGIS) confirment leur rôle de catalyseur dans la transformation du paysage immobilier Sénégal. REMERCIEMENTS ET PERSPECTIVES Le Directeur Général de la CDC, Monsieur Fadilou KEITA, exprime sa gratitude pour la synergie des acteurs impliqués et adresse ses sincères remerciements : Au Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE Au Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO Au Ministre de l'Urbanisme, des * Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires À l'ensemble des * équipes qui ont permis la délivrance diligente de l'arrêté modificatif. Prochaine Étape : Livraison des Parcelles et Villas La CDC et sa filiale CDC-HABITAT procéderont très prochainement à la livraison des parcelles viabilisées et des villas résidentielles à Bambilor. Ce projet symbolise l'engagement de la CDC à construire un avenir durable et inclusif pour tous les Sénégalais. Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter. +221 33 824 87 87 contact@cdc-habitat.sn www.cdc-habitat.sn