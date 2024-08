Produits impropres à la consommation : 701 t d'une contrevaleur de 612 000 000 F CFA incinérées par le ministère de l'Industrie et du Commerce

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, a procédé ce lundi 5 août à la destruction publique de 701 t de produits alimentaires impropres à la consommation d’une contrevaleur de 612 000 000 F CFA. Ces produits retirés des circuits de distribution par les services du commerce de Dakar ont été incinérés au niveau du site de la SONAGED de Gandigal, dans le département de Mbour. "Cela montre que l'État sénégalais a pour principale mission de protéger les consommateurs. C'est avant tout un acte de protection du consommateur sénégalais contre trois types de produit. D'abord, les produits dont la date de péremption est dépassée, les produits qui ont des problèmes de qualité et les produits qui ne sont pas conformes aux normes sénégalaises. C'est d'abord faire une destruction pour que ces produits ne soient plus disponibles dans le commerce. On incinère ces produits pour qu'aucun consommateur ne puisse avoir accès à ces produits", a expliqué le ministre du Commerce. Par ailleurs, il a instruit ses services à voir comment trouver un lieu d'incinération adéquat. "Dans le futur, on ne fera plus ces destructions dans les décharges publiques. Aux États-Unis et ailleurs, il y a des incinérateurs pour des produits impropres à la consommation, des produits tels que la drogue, etc. Nous allons discuter avec la police, la gendarmerie et la douane pour construire un centre aux normes de destruction des produits". Le ministre Serigne Guèye Diop lance un message aux consommateurs d'être des lanceurs d'alerte : "Chaque Sénégalais est responsable pour signaler des cas de mauvaise qualité, de date de péremption et de non-conformité. C'est valable pour les prix et tous les autres produits."