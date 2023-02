Procès en diffamation ce 2 février: Sonko n'est pas tenu de se présenter au tribunal

Le procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang à l'opposant Ousmane Sonko a été programmé pur le 2 février. Le premier nommé reproche au leader de Pastef de l'avoir diffamé en public sur la base d'un rapport qui n'existe pas dans l'affaire dite Prodac. Toutefois, ceux qui s'attendent à voir Ousmane Sonko débarquer demain au palais de justice risquent d'être déçus. S’agissant d’une affaire de diffamation portée devant la juridiction de jugement par le biais d’une citation directe, le prévenu, ou la partie défenderesse, n’est pas tenu de se présenter à la barre lorsque l’affaire est appelée pour la première fois. En effet, le jour de cette première audience, le juge fixe le montant du cautionnement à verser par la partie civile et renvoie le procès à une autre date. Le dossier ne peut être valablement retenu que lorsque ce cautionnement — obligatoire s’agissant d’une citation directe — est versé. Ce n’est qu’après que l’affaire peut être jugée. Et même là, le prévenu peut demander plusieurs renvois. Nos confrères du journal Le Témoin qui ont été plusieurs fois cités à comparaître pour "diffamation" confient dans leur édition de ce mercredi qu'il leur est arrivé, de renvoi en renvoi, d’être jugés souvent six mois voire un an après la première évocation d’une affaire". Tout dépend des talents procéduriers, ou manœuvriers, des avocats, de leur disponibilité, de l’engorgement du rôle, de l’importance de l’affaire (le nombre d’avocats peut être tel, par exemple, qu’il faille programmer une audience spéciale), de la bienveillance des juges qui peuvent accorder des renvois autant de fois que souhaité etc. Autant de choses qui font que, sauf accélération exceptionnelle de la cadence due à la personnalité du plaignant ou enjeux extrajudiciaires comme une volonté de faire juger et condamner en mode fast-track un sérieux candidat à la présidentielle, l’affaire Mame Mbaye Niang/Ousmane Sonko pourrait être partie pour durer.