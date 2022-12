Procès des députés du Pur : le délibéré reporté au 2 janvier

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang vont devoir prendre leur mal en patience. Pour cause, le tribunal des Flagrants délits de Dakar qui devait rendre son verdict ce mardi, a reporté l’affaire au 2 janvier prochain. Pour mémoire, les deux députés du Pur (Parti de l’Unité et du Rassemblement) étaient devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar le 19 décembre passé pour répondre aux chefs d’accusations de « coups et blessures volontaires ayant entraîné un ITT de 23 jours », ainsi que de « menaces de mort », sur la personne de Amy Ndiaye Ngiby, qui avait tenu des propos à l’encontre de leur guide religieux.