Procès Ameth Ndoye : La défense veut annuler la procédure, décision du tribunal ce jeudi

C’est le 7 novembre prochain que le chroniqueur de la Sen tv, Ameth Ndoye et son complice Abdoulaye Sow (agent de police) vont revenir devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Leur procès s’est ouvert ce matin. Mais, la défense a soulevé une exception fondée sur les dispositions de l’article 55 code de procédure pénale. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré sur l’exception au 7 novembre 2024. C’est Me Souleymane Soumaré qui a fait la demande. D'après l’avocat, des droits d’Ameth Ndoye ont été violés. Selon lui, c’est « après sa garde à vue que les gendarmes lui ont notifié son droit d’être assisté par un avocat. Alors cela devrait être fait dés son interpellation ». Me Amadou Sall, autre avocat du prévenu, a également dit que « la procédure est totalement nulle ». Car, Ameth Ndoye a été entendu le 25 octobre 2024 en sa présence. Seulement, révèle-t-il, « le prévenu a été entendu le lendemain sans qu’il soit informé ». Ses propos ont été corroborés par Me Aboubacry Barro qui a lui aussi sollicité l’annulation de la procédure.