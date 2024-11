Procès Ameth Ndoye : La défense plaide la relaxe pour le délit de faux

Le procès de Ameth Anna Ndoye et du policier pour blessures involontaires, défaut de permis de conduire, faux et usage de faux dans un document administratif, se poursuit devant le tribunal de Dakar, ce mardi 12 novembre. Lors de leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont pris le contre-pied du substitut du procureur de la République. Selon Me Amadou Sall, «ce procès est pour liquider Ameth Ndoye ». Me Aboubacry Barro de dire : « Les prévenus ont été lourdement sanctionnés. Ils sont aujourd’hui là en train d’être jugés devant leurs familles. Le procureur demande de mettre hors d’état de nuire les prévenus comme s’ils s’agissaient des délinquants criminels. Le procureur devait canaliser cette énergie pour les caïds ». Avant de faire remarquer à l’endroit du juge : «Après son accident, Ameth Ndoye a fait une sortie publique pour présenter ses excuses. Il a été au chevet de la victime qu’il a percutée. On ne peut pas parler de faux. Parce que les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés posent problème. Il était plus judicieux de saisir la gendarmerie pour qu’elle diligente l’enquête. Ce qui n’est pas le cas. Il y va de leur avenir. L’un est journaliste, l’autre est policier. Pitié, ne suivez pas le procureur de sa logique», a plaidé Me Barro. Me Souleymane Soumaré a estimé que l’infraction est consommée pour les policiers. Mais, l’avocat a demandé la dispense de peine. Car, selon lui, l’agent a été déjà sanctionné. Et, en ce qui concerne Ameth Ndoye, la robe noire a demandé une application de la loi pénale. Pour sa part, Me Alioune Badara Fall a plaidé la relaxe pour le délit de faux.