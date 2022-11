Prix du Meilleur reportage en migration : La cérémonie dédiée à feu Ndaté Diop

L’Association des journalistes en migration et sécurité (AJMS) va tenir la 3e édition du prix du Meilleur reportage en migration. La cérémonie de remise du prix dédié cette année au regretté confrère Ndaté Diop, est prévue le 24 décembre 2022. En effet, la Journée mondiale de la migration coïncide cette année avec la finale de la Coupe du monde Qatar-2022 prévue le 18 décembre. Il est devenu une coutume, chez les professionnels de l’information et de la communication regroupés au sein de l’AJMS, de célébrer chaque année la Journée du migrant par la remise du prix du Meilleur reportage en migration. Par l’organisation de ce prix, l’association et ses partenaires incitent les professionnels de l’information et de la communication à faire des productions de qualité relatives aux questions migratoires. Les lauréats de la troisième édition auront à traiter, au choix, plusieurs thématiques. L’innovation de cette édition est le prix du Meilleur reportage dédié à Ndaté Diop. D'ailleurs, l’AJMS fera face à la presse vendredi prochain pour le lancement de l’édition 2023 du prix.