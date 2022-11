Prix Goncourt 2022: Brigitte Giraud succède à Mbougar Sarr

Le prix le plus prestigieux de la littérature française a été décerné ce jeudi 03 novembre 2022. Cette année, la lauréate du prix Goncourt est Brigitte Giraud pour son livre “Vivre vite”, publié aux Éditions Flammarion, qui retrace un événement de sa vie. Le livre “est un retour sur l’engrenage d’événements improbables ayant mené à la mort de son mari. L’auteure s’inspire du drame de sa vie, le 22 juin 1999 à Lyon, lorsque son mari Claude démarre trop vite à un feu, avec une moto trop puissante qui n’est pas la sienne, et tombe. Il ne s’en relèvera pas”, résume RFI. Mme Giraud succède au Panthéon du prix à Mohamed Mbougar Sarr, sénégalais et lauréat en 2021. Elle, qui est une Française native de l’Algérie, vit à Lyon. Les dix jurés du prix l’on choisit au détriment de Giuliano da Empoli, la finaliste déçue, d’après ce que rapporte la radio d’information.