Culture: A la découverte de Moussa Traoré, nouvel ambassadeur de la musique du Fouladou

Né dans une famille d’artiste Moussa Traoré un Sénégalais originaire de la région de Kolda plus précisément dans le département de Velingara. Il fait ses premiers pas au sein de l’orchestre régional de ladite localité au début des années 98 . Créée à l’époque pour l’initiation et la formation des jeunes musiciens. Kolda une région où on retrouve une multitude d’ethnies peuls ,mandingue Diola ,mankagne , bassaris , pépels , …. Un métissage culturel assez garni Se côtoient différents rythmes, et mélodies à cause de sa proximité avec la Guinée Conakry, Guinée Bissau et la Gambie. Le Mélody Fouladou est mis sous les fonds baptismaux le 20/03/2008 dans le but de promouvoir tout ce que la région possède comme sonorités musicales. Il représente la Casamance dans toute sa diversité mais ouvert aux autres cultures : sereres , ouolofs , Soninke . Compose de musiciens issus de différents horizons pour vivre cette passion qui est la musique. Le groupe puise son inspiration dans les lointaines racines peuls , mandingues mais également d’autres genres musicaux Le groupe a participé à beaucoup de concerts et événements culturels