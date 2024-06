Prison du Camp pénal de Liberté 6 : « Une partie des détenus en grève de la faim » (Asred)

Après la minuterie en début de semaine, un mouvement d’humeur est annoncé à la prison du Camp pénal de Liberté 6 où une partie des détenus a entamé une grève de la faim. L’information est donnée par le président de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred). « L’Asred informe l’opinion qu’une partie des détenus qui sont incarcérés à la prison du Camp pénal de Liberté 6 est actuellement en grève de la faim, parce que leurs droits sont bafoués. Ils sont très mécontents suite à la violence exercée sur des gens qui n’ont aucun moyen de se défendre », a indiqué Ibrahima Sall. Ce dernier a, dans la foulée, dénoncé ce qu’il considère comme un « mépris » de la part du ministre de la Justice à l’égard des détenus. « Les prisonniers sont des citoyens sénégalais. Le ministre de la Justice ne doit pas se ranger totalement du côté de l’Administration pénitentiaire », a-t-il martelé, soulignant que les autorités judiciaires devaient ordonner « l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités ». À ce titre, « l’Asred lance un appel aux familles des détenus, aux activistes et aux membres de la société civile à nous rejoindre à la place de la Nation et devant le ministère de la Justice pour s’indigner de la situation des détenus dont les droits méritent d’être respectés ».