Printemps du FMI et de la Banque mondiale : le Sénégal avance vers un nouveau programme

Une rencontre stratégique pour un nouveau cap

L’objectif de cette rencontre était de poursuivre les discussions en vue de définir un nouveau cadre de partenariat entre le Sénégal et le FMI. Un programme ambitieux est en gestation, axé sur la transparence, la responsabilité budgétaire et la mise en œuvre de réformes structurelles fortes, pour renforcer la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance inclusive.



👥 Une délégation de haut niveau

Aux côtés de M. Cheikh Diba, la délégation sénégalaise comprenait :



M. Abdourahmane SARR, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération



M. Ahmadou Al Aminou Lo, Ministre Secrétaire général du Gouvernement



M. Alle Nar Diop, Ministre Conseiller économique spécial du Président de la République



M. François SENE, Directeur national de la BCEAO pour le Sénégal



Cette équipe pluridisciplinaire a pour mission de porter la vision économique du Président Bassirou Diomaye Faye, fondée sur la rigueur budgétaire, la transparence dans la gestion des ressources publiques, et la relance économique par l’investissement stratégique.



🌍 Le Sénégal dans une nouvelle ère de coopération

Cette réunion s’inscrit dans un contexte où le Sénégal s’efforce de restaurer la confiance des partenaires techniques et financiers, tout en veillant à la souveraineté de ses choix économiques. Le dialogue avec le FMI s’oriente vers un programme renouvelé, soucieux de justice sociale, d’efficacité de la dépense publique et de développement durable.



Le Printemps du FMI marque un tournant décisif pour le Sénégal, résolument engagé dans une nouvelle ère de gouvernance économique.