Prévisions météorologiques : Le ministère de l’Élevage invite les éleveurs à sécuriser leur bétail

Suite au bulletin météo spécial de l’ANACIM faisant état d’une prévision de descente d’air froid pouvant entrainer des coups de fraîcheur et des pluies faibles, le ministère de l’Élevage et des Productions animales invite les éleveurs à prendre toutes les dispositions afin de sécuriser leur bétail durant cette période. "Au regard du risque présenté par ces conditions météorologiques pour le bétail, le ministère de l’Élevage et des Productions animales invite tous les éleveurs, et surtout ceux de l’élevage extensif, à prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bétail durant la période en cause", écrit le ministère dans sa note.