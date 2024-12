Presse : Voici la liste des 112 médias reconnus par l'Etat

Ce mardi, le ministre de la Communication, Alioune Sall, a publié la liste des médias qui respectent le code de la presse et qui sont, par conséquent, reconnus par l'Etat. Il s'agit de 112 médias sur les 535 recensés par le gouvernement, dont 54 presses en ligne, 10 télévisions, 14 journaux, 14 chaînes de radio, 11 chaînes de radio communautaire et 6 Web TV. Selon le ministre, la liste est provisoire, et les médias non reconnus ont 72h pour se régulariser et se conformer au code de la presse. Si, après ce délai, ils ne le sont toujours pas, ils ne recevront plus d’aides ni de marchés publics. Voici la liste des médias reconnus par l'Etat